Tanger-Med: havenpolitie neemt recordhoeveel amfetaminepillen in beslag

De havenpolitie in de containerhaven Tanger-Med heeft vrijdag een recordhoeveelheid pillen in beslag genomen.

Het gaat om 2.018.500 Captagon-pillen die verstopt zaten in vaten met consumentenproducten aan boord van een Europees vrachtschip dat vanuit Libanon op weg was naar West-Afrika.

De party-drug Captagon is in Europa nauwelijks bekend maar in het Midden-Oosten worden de pillen gebruikt tijdens het uitgaan. Ook werd Captagon veel gebruikt in Syrië. De drug zou handige eigenschappen hebben voor een oorlog waarbij er dagenlang gevochten moest worden en er weinig eten voorhanden was. Captagon wordt daarom soms ook 'jihadi meth' genoemd.

Omstreden ADHD-middel

In 1961 werd Captagon, officieel fenethylline, ontwikkeld voor ADHD-patiënten. Maar in 1986 werd het middel door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in de ban gedaan omdat het te verslavend zou zijn. Al snel daarna startte een industrie van nep-Captagon, pillen gemaakt van verschillende amfetamines, aangevuld met andere uppers; drugs die de gebruiker energie en een goed gevoel geven.



Het is niet geheel verrassend dat de Marokkaanse douane de pillen aantreft op een vrachtschip uit Libanon. Captagon wordt vooral gemaakt in Syrië, het wordt dan naar Libanon gesmokkeld en dan geëxporteerd naar de Golf en West-Afrika.

Het productieproces is goedkoop en makkelijk. Amfetamine, ether en cafeïne zijn de basis-ingrediënten. In Marokko komt men de drugs nauwelijks tegen maar op straat in Libanon koop je de pillen voor vijf euro en een lokale dealer betaalt er drie euro voor.

