Salah Abdeslam via telefoon getrouwd in zijn cel

De Franse terrorist Salah Abdeslam, de enige nog levende dader van de aanslagen in Parijs en ook verdacht van betrokkenheid bij de aanslagen in België in 2016, is deze zomer getrouwd.

Dat deed hij met behulp van een mobiele telefoon vanuit zijn cel in Fleury-Mérogis. Volgens de Franse pers zouden de autoriteiten al enige tijd geweten hebben dat Abdeslam van plan was te trouwen. Franse inlichtingendiensten luisteren al zijn telefoongesprekken af. De identiteit van de nieuwe echtgenote wordt niet onthuld, maar volgens de Belgische pers gaat het niet om Yasmina, de vorige verloofde van Salah Abdeslam, met wie hij kort voor de aanslagen van 13 november had gebroken. Zijn vader zou haar gekozen hebben.

In de gevangenis trekt Salah Abdeslam de aandacht van veel mensen. Onder meer geradicaliseerde jonge vrouwen zouden hem brieven sturen. Hij kreeg ook al een aantal huwelijksaanzoeken. De terrorist werd al tot levenslang veroordeeld voor zijn rol in de aanslagen van 2015 in de Franse hoofdstad Parijs. In juli werd hij overgebracht naar België voor het proces van de aanslagen in Zaventem en Brussel. Zijn assisenproces start deze maand.