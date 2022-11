Biden en Zelenski feliciteren omstreden Netanyahu met verkiezingswinst

Uit Washington en Kiev kwamen er maandag felicitaties voor Benjamin Netanyahu vanwege de verkiezingszege van vorige week die de rechtse Israëlische oud-premier terug aan de macht brengt.

President Joe Biden bevestigde via zijn woordvoerder "de kracht van het bilaterale partnerschap". Oekraïne hoopt dat Israël te hulp schiet in het conflict met Rusland.

De felicitaties van Biden zijn opmerkelijk. In het parlementaire blok van Netanyahu is namelijk ook plaats voor Itamar Ben-Gvir, een kolonist op de Westelijke Jordaanoever en voormalig lid van Kach, een joodse militante terreurgroep die op Israëlische en Amerikaanse terroristische lijsten staat.

Washington blijft er "nauwlettend" op toezien hoe Netanyahu een regering vormt, naar verwachting met religieuze en extreemrechtse partijen. Netanyahu twitterde dat hij Biden vertelde dat ze "meer vredesakkoorden kunnen bereiken en de dreiging van Iraanse agressie het hoofd kunnen bieden".



Tegen Netanyahu lopen meerdere onderzoeken wegens corruptie maar de vijfde verkiezing in Israël in minder dan vier jaar heeft een comeback voor Netanyahu veiliggesteld, leunend op kleine ultranationalistische en religieuze partijen. Israël normaliseerde tijdens Netanyahu’s vorige ambtstermijn de banden met Marokko, de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein met steun van de VS.

De Palestijnse premier Mohammad Shtayyeh uitte zijn bezorgdheid over de zwaai naar uiterst rechts in Israël. Hij vroeg de internationale gemeenschap het Palestijnse volk te beschermen tegen agressief Israëlisch beleid nu racistischere partijen in Israël weer aan de macht zijn gekomen.



De Israëlische president moet Netanyahu nog officieel de opdracht geven een regering te vormen, een proces dat weken kan duren.



Oekraïense kwestie

Ook Zelenski sprak met Netanyahu, die beloofde als regeringsleider serieus aandacht te schenken aan de "Oekraïense kwestie", staat in een verklaring van Netanyahu's kantoor. Oekraïne heeft voor zover bekend tot nu toe geen moderne wapens gekregen van Israël, dat ook banden met Moskou onderhoudt.

President Zelenski sprak op Twitter de hoop uit dat "het niveau van interactie zal overeenkomen met de veiligheidsuitdagingen waarmee onze landen worden geconfronteerd". Hij leek daarmee te wijzen op de drones die Israëls aartsvijand Iran aan Rusland levert. Zelenski heeft zich eerder kritisch geuit over de Israëlische neutraliteit, maar zei onlangs een "positieve trend" in de betrekkingen op te merken.

