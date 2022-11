Marokko-Frankrijk: telefoongesprek tussen koning Mohammed VI en president Macron

Koning Mohammed VI had dinsdag een telefonisch gesprek met de Franse president Emmanuel Macron

Dat meldt nieuwsdienst Africa Intelligence. Het 30-minuten durende telefoongesprek zou zijn bedoeld om de betrekkingen tussen Parijs en Rabat glad te strijken.

Macron zou hebben aangegeven een reis naar Marokko te willen ondernemen. Er is nog geen datum bekend maar koning Mohammed VI verwelkomde het officiële bezoek van het Franse staatshoofd.

Macron kondigde eind augustus, na zijn bezoek aan Algerije, aan in oktober een bezoek aan Marokko te zullen brengen. De Franse leider deed de aankondiging op straat tegenover een groep Frans-Marokkaanse passanten met wie hij in gesprek raakte. De komst van Macron werd echter niet bevestigd door de Marokkaanse autoriteiten.



De betrekkingen tussen Frankrijk en Marokko doorgaan een slechte periode. Het besluit van de Franse regering in september 2021 om het aantal visumafgiftes aan Marokkanen te halveren viel niet in goede aarde in Marokko. Het is de eerste keer dat Parijs en Rabat op hoog niveau een poging doen de betrekkingen te verbeteren.

Het koninklijk kabinet heeft echter nog geen verklaring afgegeven over het telefoongesprek tussen koning Mohammed VI en president Macron.

© MAROKKO.NL 2022