Spanje: man veroordeeld tot 42 jaar cel wegens verkrachting van 6 Marokkaanse seizoenarbeiders

De rechtbank in het Zuid-Spaanse Murcia heeft een man veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maal zeven jaar.

De verdachte, Mimoun Zouhir, werd schuldig bevonden aan de verkrachting van zes vrouwen die werkzaam waren als seizoenarbeider.

De zes slachtoffers waren Marokkaanse vrouwen die zonder documenten werkzaam waren op de aardbeienvelden in Torre Pacheco en daardoor een makkelijke prooi waren voor de serieverkrachter.



De Vereniging van Marokkaanse Arbeiders en Immigranten (ATIM) is blij met het oordeel maar ziet het als "bitterzoete" overwinning. "Deze veroordeelde man is slechts één schakel in een keten van bedrijven die rijk worden met de uitbuiting van vrouwen.", stelt Sabah Yaacoubi van ATIM.



"We weten dat zolang er werknemers zijn in een onregelmatige administratieve situatie en in economische kwetsbaarheid leven, de risico's en misbruiken zullen blijven plaatsvinden".

"Om deze reden zullen we blijven vechten tot alle uitbuiters vallen, voor de administratieve regularisatie van alle immigrantenburgers en totdat alle levens gelijk zijn", beloofde Yaacoubi.

