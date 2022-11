Aanslagpleger Nieuw-Zeeland in hoger beroep

buitenland 8 nov 2:29

De terrorist die in 2019 meer dan vijftig moslims doodde tijdens een aanslag in twee moskeeën in Nieuw-Zeeland gaat in hoger beroep tegen zijn veroordeling en strafmaat.

Australiër Brenton Tarrant werd in 2020 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf zonder de mogelijkheid van vervroegde vrijlating. De rechtbank in Christchurch bevestigde dinsdag dat er beroep is aangetekend in de zaak, maar liet weten dat er nog geen zitting is gepland. Tarrant bekende eerder schuld aan de moord op 51 mensen, poging tot moord op nog eens veertig personen en het plegen van een terroristische aanslag. De destijds 28-jarige Tarrant opende op 15 maart 2019 tijdens het vrijdaggebed het vuur op moskeegangers. Hij filmde zijn daad en streamde die op sociale media. © ANP 2022