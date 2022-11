CBS: anderhalf keer zoveel passagiers Nederlandse luchthavens

Zo'n 18,7 miljoen passagiers reisden in het afgelopen kwartaal van en naar een van de vijf nationale luchthavens in Nederland.

Dat zijn er anderhalf keer zoveel als de 12 miljoen passagiers in dezelfde periode een jaar eerder, maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend.

In het derde kwartaal van 2019, vóór de coronapandemie, vlogen nog ruim 23 miljoen passagiers van en naar Nederland. Ook het aantal vluchten nam toe in het afgelopen kwartaal. In totaal waren er 124.000 passagiersvluchten, bijna 27 procent meer dan in het derde kwartaal van 2021. Vergeleken met 2020 is er sprake van bijna een verdubbeling. In het derde kwartaal van 2019 waren er bijna 150.000 passagiersvluchten.

De gemiddelde bezettingsgraad van vliegtuigen bedroeg vorig kwartaal bijna 80 procent. Vorig jaar was dat ruim 66 procent en bijna 48 procent in 2020.



Volgens het CBS reisde vorig kwartaal bijna 75 procent (13,9 miljoen mensen) van alle luchtvaartpassagiers van en naar een bestemming binnen Europa. "De populairste herkomst- en bestemmingslanden waren Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Italië", aldus het statistiekbureau.

Buiten Europa vloog iets meer dan een derde (1,7 miljoen passagiers) van of naar de Verenigde Staten. Canada en de Verenigde Arabische Emiraten volgden als populairste bestemmingen buiten Europa.

