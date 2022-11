Warmste oktober in Europa sinds begin van de metingen

Afgelopen maand was de warmste oktober in Europa sinds het begin van de metingen.

De temperatuur was over heel Europa gemiddeld zo'n 2 graden hoger dan tussen 1991 en 2020, meldt het aardobservatieprogramma van de Europese Unie Copernicus.

Overigens gaat het in die dertig jaar ook om het Europese gemiddelde. "De ernstige gevolgen van klimaatverandering zijn vandaag de dag goed zichtbaar. We hebben ambitieuze klimaatactie nodig op de COP27", zegt Samantha Burgess van Copernicus. Ze verwijst daarmee naar de VN-klimaattop in het Egyptische Sharm-el-Sheikh die zondag begonnen is.

Copernicus ziet verder dat de omvang van het zee-ijs in het noordpoolgebied zo'n 9 procent onder het gemiddelde was in oktober. Tussen 1991 en 2020 zou het zee-ijs zo'n 7,9 miljoen vierkante kilometer moeten zijn. De afgelopen vijftien jaar viel deze omvang altijd kleiner uit. Het dieptepunt werd gehaald in oktober 2020, toen het gebied ruim 25 procent kleiner was.

Verder was het grootste deel van Zuid-Europa en het gebied ten zuidoosten van Europa droger dan gemiddeld. Elders op ons continent, bijvoorbeeld in Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, was het juist natter dan normaal.

© ANP 2022