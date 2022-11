Ongehoord Nieuws: NCTV criminaliseert kritiek op de overheid

Volgens Ongehoord Nederland-presentator Raisa Blommestijn zet de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) mensen die kritiek hebben op de overheid weg als een gevaar voor de democratische rechtstaat.

Zij deed deze uitspraak dinsdag in het NPO-programma Ongehoord Nieuws van Ongehoord Nederland (ON!). De NCTV maakte maandag bekend zich zorgen te maken over de normalisering van de omvolkingstheorie, die stelt dat de westerse samenleving langzaam wordt vervangen door immigranten met een niet-westerse achtergrond.

"Het openlijk en kritiekloos bespreken van dergelijk xenofoob en deels racistisch gedachtegoed, en andere complottheorieën, draagt bij aan de sociale acceptatie", staat in een nieuw rapport over het dreigingsbeeld. De coördinator noemt Ongehoord Nederland als plek waar de theorie zonder kritiek kon worden geventileerd. Ongehoord Nederland was eerder niet bereikbaar voor commentaar op die uitlating.

Blommestijn deelde haar mening over de NCTV en het rapport in het begin van de uitzending van dinsdag. "Er wordt gesproken over antioverheidsactivisme en -extremisme", aldus Blommestijn. "Dat geeft aan dat als jij naar demonstraties gaat of kritiek uit op het overheidsbeleid, dat jij nu wordt weggezet als iemand die een potentieel gevaar is voor de democratische rechtstaat.".



Zij stelt dat op deze manier "alle kritiek die op de overheid wordt uitgeoefend daarmee wordt gecriminaliseerd. Dat is heel gevaarlijk." Volgens Blommestijn wordt de democratische rechtstaat afgebroken "door critici te framen als extremistisch".

Sanctie

De omvolkingstheorie is een van de pijlers van het 'accelerationisme'. Dat is een extreemrechtse stroming waar volgens de NCTV een geweldsdreiging van uitgaat.



De NPO heeft inmiddels een financiële sanctie opgelegd aan ON! en heeft zich voorgenomen een tweede op te leggen. De eerste sanctie werd opgelegd na een rapport van de ombudsman, die stelde dat de omroep de journalistieke code schendt door aantoonbaar onjuiste informatie te verspreiden.

De tweede voorgenomen sanctie volgde omdat de omroep zich niet goed bereid toont samen te werken. Een item waarin zonder enige context filmpjes werden gedeeld van zwarte mensen die witte mensen in elkaar slaan, leidde weer tot een recordaantal klachten bij de ombudsman.

ON! heeft de NPO gevraagd om meer tijd om te reageren op de voorgenomen tweede sanctie. De omroep van Arnold Karskens had twee weken om te reageren op het voornemen van de NPO. Maar de omroep heeft gevraagd om uitstel. Deze heeft de NPO verleend tot en met 16 november, meldt een woordvoerder dinsdag.

