Parlementariër uit persconferentie activist gezet op klimaattop

Een Egyptische parlementariër is op de klimaattop in Sharm-el-Sheikh de zaal uitgezet tijdens een persconferentie van een Brits-Egyptische activist.

Politicus Amr Darwish werd door de VN-beveiliging naar buiten begeleid, omdat hij door activist Sanaa Seif heen bleef praten.

Zij was naar de top gekomen om het op te nemen voor haar broer, de bekende blogger en mensenrechtenactivist Alaa Abd el-Fattah. Hij zit een celstraf van vijf jaar uit omdat hij desinformatie zou hebben verspreid.

Darwish las Seif in het Arabisch de les. Hij vond dat andere landen niet beslissen over gevangenisstraffen die in Egypte zijn opgelegd. Omdat hij daarna door de bijeenkomst heen bleef praten, moest hij de zaal verlaten. Het conferentiecentrum geldt tijdens de top als VN-gebied. Het is onduidelijk waarom de kwestie tijdens de klimaattop werd aangekaart.



Seif deed een emotionele oproep om haar broer, die in hongerstaking is en heeft gezegd niet meer te willen drinken, "te deporteren naar zijn andere thuisland", het Verenigd Koninkrijk. "Dit moet en kan stoppen", zegt ze. "Zet hem vandaag nog op een vliegtuig."

Volgens de Brits-Egyptische, die zelf ook in de cel heeft gezeten en in Londen woont, is het voor de Egyptische regering vooral belangrijk dat haar broer niet overlijdt "terwijl de wereld toekijkt". Ze hoopt dat de wereld ook zal blijven toekijken na de top. Mensenrechtengroepen zetten zich in voor zijn zaak. Ook de Duitse bondskanselier Olaf Scholz en VN-mensenrechtenchef Volker Türk hebben Egypte opgeroepen de blogger vrij te laten.

© ANP 2022