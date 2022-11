Erdogan eist stappen van nieuwe rechtse Zweedse premier voor NAVO-lidmaatschap

Turkije wil dat Zweden concrete maatregelen tegen terrorisme neemt voordat het instemt met het NAVO-lidmaatschap van het Scandinavische land.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan presenteerde de Zweedse premier Ulf Kristersson een eisenlijst met stappen die nog moeten worden gezet. Later deze maand volgt een nieuwe ontmoeting in Stockholm, kondigde het Turkse staatshoofd aan.

Hij hoopt dan een "positiever beeld" te zien. Erdogan benadrukte dat Zweden concreet moet laten zien dat het in juni gemaakte afspraken over antiterrorisme serieus neemt. Hij sprak zich na de ontmoeting wel positief uit over recente hervatting van de Zweedse wapenexport naar Turkije, een van de voorwaarden die Turkije had gesteld.

Premier Kristersson beloofde de veiligheidstoezeggingen aan Turkije na te komen. "Ik wil alle Turken geruststellen, Zweden zal alle verplichtingen aan Turkije om de terroristische dreiging tegen te gaan nakomen", aldus de onlangs aangetreden regeringsleider. Hij vond de bijeenkomst "heel productief".



YPG

Om Turkije tegemoet te komen, zegde de nieuwe rechtse regering in Zweden enkele dagen geleden toe afstand te nemen van de Syrisch-Koerdische militie YPG. Turkije beschouwt de YPG als een terroristische organisatie en een verlengstuk van de Turks-Koerdische PKK. Het land wil onder meer dat Zweden sympathisanten van deze bewegingen uitlevert, maar dat ligt gevoelig en is soms juridisch niet mogelijk.

Het Zweedse parlement stemt volgende week woensdag over een grondwetswijziging die aanscherping van de antiterrorismewetten mogelijk maakt. Dat zou de weg vrijmaken voor wetten om "de vrijheid van vereniging van groepen die betrokken zijn bij terrorisme te beperken", meldde het parlement.



Volgens de Turken steunt Zweden de YPG, evenals Finland, dat ook NAVO-lid wil worden. Van de dertig NAVO-lidstaten zijn er inmiddels 28 akkoord met de toetreding van beide landen tot de NAVO.

Naast Turkije moet Hongarije nog goedkeuring geven.

© ANP 2022