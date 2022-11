Marokko arresteert 300 migranten die grensovergang met Ceuta proberen over te steken

Marokkaanse veiligheidstroepen hebben zondag een migratiepoging van honderden migranten verijdeld.

De groep van meer dan 300 migranten probeerde de grensovergang met de Spaanse exclave Ceuta over te steken. Bij de politieoperatie raakten meerdere agenten en migranten gewond.

Marokkaanse autoriteiten zijn een klopjacht begonnen op andere illegale migranten die zich schuilhouden in de nabijgelegen bossen in de noordelijke stad Fnideq.

In juni probeerden honderden migranten het ijzeren grenshek tussen Marokko en de Spaanse exclave Melilla te beklimmen maar werden tegengehouden door Marokkaanse en Spaanse troepen. Daarbij kwamen ten minste 23 migranten om het leven.



De sub-Sahara-migranten gebruiken Noord-Afrikaanse landen als Marokko om Europa te bereiken. Jarenlang zijn Noord-Afrikaanse landen zoals Marokko, Tunesië, Algerije, Libië en Mauritanië getuige geweest van pogingen van migranten - voornamelijk uit Afrika bezuiden de Sahara - om Europa te bereiken, in de hoop op een beter leven.

Volgens de Marokkaanse autoriteiten werden in het eerste kwartaal van 2022 minstens 14.746 pogingen om illegaal de grens met Spanje over te steken verijdeld. In 2021 hebben de Marokkaanse autoriteiten 49 gecoördineerde illegale migratieoperaties verhinderd, waaronder 47 in de richting van Melilla.

© MAROKKO.NL 2022