Al Hoceima: 15 bedelaars veroordeeld tot 1 maand celstraf

De rechtbank in Al Hoceima heeft vijftien bedelaars veroordeeld tot gevangenisstraffen van één maand.

De autoriteiten in de Noord-Marokkaanse badplaats zijn sinds begin deze maand harder gaan op treden tegen de beroepsbedelaars.

In de afgelopen maanden is het aantal bedelaars in Al Hoceima en naburige gebieden flink toegenomen. De groep is grotendeels afkomstig uit steden in andere delen van het land.

Bedelen is verboden in Marokko en kan bestraft worden met een gevangenisstraf van één tot zes maanden. Bedelaars die kinderen uitbuiten riskeren zelfs een celstraf van één jaar.

