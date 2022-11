Marokko: aantal coronagevallen neemt toe, mogelijke start vijfde golf

Marokko staat mogelijk aan het begin van een vijfde coronagolf.

Dat meldt de coördinator van het noodcentrum van het zorgministerie, Mouad Lamrabet, vandaag tijdens de maandelijkse corona-persconferentie.

De verklaring van Lamrabet is opmerkelijk. In de maand november zijn tot dusver 'slechts' 503 nieuwe besmettingen geregistreerd en werden er drie patiënten opgenomen op de intensive care, geen van deze "kritische gevallen" moesten aan de beademing. Twee derde van het aantal besmettingen deed zich voor in de regio's Rabat-Salé-Kenitra en Casablanca-Settat.

Toch zouden de indicatoren volgens Lamrabet aangeven dat de vijfde coronagolf "zeer waarschijnlijk" is ingezet. Het wekelijkse positiviteitspercentage is vorige week opgelopen tot 2,1 procent na meer dan twee maanden gestagneerd te zijn geweest op minder dan 1 procent. Meer zekerheid volgt in afwachting van de epidemiologische cijfers van deze week.



Omricon

In Marokko circuleren voornamelijk submutaties van de Omricon-variant, gedomineerd door BA.5. Lamrabet roept ouderen en mensen met chronische ziekten op om een boosterprik te laten zetten. Slechts 18,7 procent van de gevaccineerden heeft zich laten inenten met een boosterdosis en daarvan heeft 29,3 procent een tweede boosterprik gezet.

Het zorgministerie roept burgers met luchtwegklachten op om een mondkapje te dragen.

