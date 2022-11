Marokko: Kamer stemt in met wetsvoorstel verplichte ziektekostenverzekering en einde ziekenfonds

De Tweede Kamer is maandag akkoord gegaan met een nieuw wetsvoorstel bedoeld om de basisverzekeringswetten in het land te hervormen.

Het wetsvoorstel werd ingediend door minister Khaled Aït Taleb (Volksgezondheid en Sociale Bescherming) en is bedoeld om de basisverzekering (AMO) te veralgemenen door de medische bijstandsregeling (RAMED) af te schaffen.

Het RAMED-ziekenfond moet plaats maken voor de verplichte basisverzekering en begunstigden die niet in staat zijn de AMO-premie te betalen zullen in aanmerking komen voor staatsteun. Het wetsvoorstel van Ait Taleb regelt dat huidige RAMED-begunstigden zullen profiteren van AMO maar daarbij alle financiële voordelen van het ziekenfonds behouden.

Op grond van het wetsvoorstel zal de staat zorgdragen voor het premiebedrag en de zorgkosten van verzekerden voor medische diensten die worden ontvangen in openbare gezondheidsinstellingen. Het wetsvoorstel betekent ook dat onverzekerden die wèl in staat zijn om de zorgpremie te betalen worden verplicht om een ziektekostenverzekering af te sluiten. Het beheer van AMO wordt toevertrouwd aan het Nationaal Fonds voor Sociale Zekerheid (CNSS).



Het percentage medische basisdekking in Marokko is sinds 2005 gestegen van 16 procent tot 70,2 procent, oftewel 25,2 miljoen begunstigden. Daarvan zijn 11,17 miljoen mensen verzekerd via een ziektekostenverzekering (AMO) en 11 miljoen via het ziekenfonds (RAMED).

Het beëindigen van de medische bijstandsregeling is onderdeel van de grootschalige hervormingen in de zorg en het streven van de regering om de medische basisdekking en de sociale zekerheid in het land te veralgemenen.

