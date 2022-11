Marokko: privéauto verreweg het populairst voor interstedelijk verkeer

De privéauto wordt door reizigers verreweg het meest gebruikt om te reizen tussen steden.

Dat meldt minister Mohamed Abdeljalil (Transport en Logistiek) dinsdag tijdens de mondelinge vragensessie in de Tweede Kamer.

Reizigers gebruiken in 44 procent van de gevallen de privéauto om tussen steden te reizen, gevolgd door de streekbus (35 procent), de grote taxi (15 procent) en de trein (6 procent).

De bereikbaarheid met het openbaar vervoer over de weg of het spoor moet in Marokko nog een flinke inhaalslag maken. De autoriteiten hebben in de afgelopen tien jaar het aanbod van binnenlandse vluchten meer dan verdubbeld. Vooral tijdens de zomervakantie campagne Marhaba is het aanbod groot.



Maar de verkeersminister wil dat reizigers vaker voor de trein kiezen en werkt samen met de nationale spoorwegen (ONCF) aan een strategisch plan om de spoorkaart uit te breiden en het aantal steden dat is aangesloten op het spoorvervoer te vergroten van de huidige 23 naar 46.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken werkt tegelijkertijd aan een plan om plattelandsgebieden beter aan te sluiten op het netwerk van het openbaar vervoer (OV).

