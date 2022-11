Amira Tahri (13) opnieuw gekroond tot wereldkampioen kickboksen

In de Sporthallen Zuid vond zaterdagavond het kickboksgala Glory Rivals 3 plaats waar honderden kickboks fans op af kwamen.

Op het gala vochten veel Amsterdammers waaronder Ibrahim el Bouni, Jay Overmeer en Abderrahman Barkouch.

In totaal stonden er 82 partijen op het programma waaronder 64 partijen voor de jeugd en amateurs waren. 18 partijen stonden gepland voor de professionele kickboksers die zowel onder kickboks organisatie Enfusion als Glory vochten.

Voor organisator Mourad el Otmani was het belangrijk om ook de jonge talenten de kans te geven op het grote podium. "Sporthallen zuid is een legendarische plek voor het kickboksen. Hier hebben grote atleten gestaan, als we kijken naar de namen die nu met pensioen zijn." zegt el Otmani tegen de Amsterdamse zender AT5.



Amira Tahri

De 13-jarige Amira Tahri won het wereldkampioenschap kickboksen in de categorie 38 kg. De in Rotterdam geboren Marokkaanse vecht al sinds haar zesde levensjaar en pakte in Amsterdam de wereldtitel door te winnen van de Belg Ines Machtelinckx. Het is de zesde keer dat de jonge vrouw de wereldtitel grijpt.

Amira heeft al meerdere Europese en wereldtitels behaald. In april 2019 won 'Wonder Girl' Amira voor de derde keer op rij het WK dankzij haar overwinning op Eline l'Herbier. In datzelfde jaar behaalde ze ook haar vierde wereldtitel en won toen ook al van Shaina Monier.

Ze stond in 2019 op de twee plaats van de Kleurrijke Top 100 van meest invloedrijke persoonlijkheden, na Atlasleeuw Hakim Ziyech. Videoland bracht in 2020 nog een documentaire uit over het Rotterdamse talent.

© MAROKKO.NL 2022