VS verstoot Frankrijk als grootste buitenlandse investeerder in Marokko

De Verenigde Staten hebben in de eerste zes maanden van het jaar meer investeringen gedaan in Marokko dan Frankrijk.

Van de 16,19 miljard DH aan totale directe buitenlandse investeringen (FDI) kwam 6,16 miljard DH uit de Verenigde Staten, blijkt uit cijfers van het deviezenkantoor. Het is het hoogste bedrag aan Amerikaanse investeringen sinds 2014 (2,48 miljard DH).

De investeringen vanuit Frankrijk bedroegen in de eerste zes maanden ongeveer 3,78 miljard DH, tegenover 5,98 miljard DH in dezelfde periode een jaar eerder. Frankrijk was jarenlang de grootste buitenlandse investeerder in Marokko maar verliest het dit jaar tot dusver van de Amerikanen, die het het totaalbedrag aan investeringen in de eerste zes maanden hebben vertienvoudigd in vergelijking met de investeringen in dezelfde periode vorig jaar (682 miljoen DH).

Ook vanuit het Nederland wordt veel minder geïnvesteerd in Marokko; 673 miljoen DH (van 1,67 miljard DH in 2021). Hetzelfde geldt voor de Verenigde Arabische Emiraten (1,54 miljard DH tegenover 3,98 miljard DH) Ierland (184 miljoen DH tegenover 314 miljoen DH) en Spanje (353 miljoen DH tegenover 464 miljoen DH vorig jaar).



Ondanks de afname vanuit de Europese partnerlanden is door de flinke geldstroom vanuit de VS het totaal aan buitenlandse investeringen met 89 procent toegenomen, een consolidatie met 7,62 miljard DH in vergelijking met dezelfde periode van het voorgaande jaar.

Het meeste geld komt terecht bij de industriële sector (10 miljard DH), gevolgd door de vastgoedsector (3,1 miljard DH).



Morocco Now

De afgelopen jaren is Marokko actief bezig met het vergroten en diversifiëren van zijn internationale partners. In 2020 onthulde Marokko het investeringsmerk 'Morocco Now' op de Dubai Expo.

Het merk is sindsdien actief in het Verenigd Koninkrijk, India en Japan, met als doel meer diverse investeerders aan te trekken in een poging om de werkgelegenheid te stimuleren en de economie te diversifiëren om minder afhankelijk te zijn van de landbouwactiviteiten.

