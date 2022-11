Italië laat migranten alsnog toe, ander schip naar Frankrijk

Het getouwtrek in Italië over migranten op schepen van reddingsorganisaties lijkt voorlopig ten einde te komen.

Meer dan tweehonderd migranten die lang op een reddingsschip in een Siciliaanse haven hadden gewacht omdat Italië hun de toegang weigerde, mochten dinsdag aan wal komen.

Een ander schip dat nog op toestemming wachtte is inmiddels vertrokken naar Frankrijk. De Italiaanse autoriteiten stonden afgelopen weekend alleen toe dat kinderen, vrouwen en medische noodgevallen van boord mochten.

Na noodkreten van Artsen zonder Grenzen (AzG) en andere betrokkenen zijn nu ook de andere opvarenden van het AzG-schip Geo Barentsz aan land gekomen in Catania, vanwege "psychologische risico’s". Op het Duitse schip Humanity 1 waren nog 35 migranten aan het wachten om van boord te mogen.



Eerder verlieten 89 migranten de Rise Above in Reggio Calabria. De Ocean Viking van SOS Méditerranée met meer dan 230 migranten die zeventien dagen eerder werden opgepikt bij Libië besloot ondertussen door te varen naar Frankrijk.

De nieuwe rechtse regering in Italië wil illegale migratie veel steviger aanpakken. Minister Matteo Piantedosi van Binnenlandse Zaken zegt menselijk te handelen "maar stevig gebaseerd op onze principes". Volgens het Italiaanse persbureau ANSA sprak premier Giorgia Meloni met de Franse president Emmanuel Macron over de kwestie. Zij toonde zich verheugd over het besluit van Parijs de Ocean Viking een haven toe te wijzen. "Immigratie is een Europese kwestie."

© ANP 2022