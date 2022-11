VN nuanceert omstandigheden Qatar: grote stappen, veel hervormingen maar ook misinformatie

"We zitten nu vier jaar in Doha", zegt directeur Max Tunón van ILO, de arbeidsorganisatie van de Verenigde Naties die zich al ruim een eeuw wereldwijd inzet voor sociale rechtvaardigheid.

"Zoveel hervormingen als hier in korte tijd heeft ILO nog nooit gemeten. Maar er zijn ook nog veel uitdagingen.".

Tunón spreekt via videoverbinding. Achter hem duikt een verbluffende skyline op. Potentiële WK-sterren als Virgil van Dijk sieren gevels van wolkenkrabbers. Qatar lijkt klaar voor de openingsceremonie van volgende week zondag.

Niet alleen in Nederland leeft het toernooi anders dan vlak voor vorige edities. Dat komt grotendeels door de selectieve verontwaardiging over de situatie van arbeidsmigranten in het gastland van het WK.



Het emiraat aan de Perzische Golf telt zo'n 2 miljoen arbeiders uit vooral Azië en Afrika, zo'n 95 procent van de totale bevolking van het rijke land. Zij doen het zichtbare werk, soms onder slechte omstandigheden. "Dat klopt", zegt Tunón voordat hij naar cijfers van recent onderzoek grijpt.

"Maar Kafala, het systeem van dwangarbeid, is afgeschaft. Bijna 350.000 werknemers zijn de laatste twee jaar van baan gewisseld, de twee jaar daarvoor 27.000." Niet alle werkgevers houden zich aan de regels en riskeren gevangenisstraf.



Minimumloon

"Qatar heeft nu een minimumloon", doelt Tunón op een minimale bijdrage van 275 dollar voor arbeid, 127 dollar voor huisvesting en 82 dollar voor voedsel. "Daardoor zijn 280.000 migranten meer gaan verdienen. En er is nu een hitteprotocol, dat verbiedt om op de warmste uren te werken. Toch zijn er dit jaar 351 arbeiders met hitte-aandoeningen in een ziekenhuis beland, tegenover 620, 1320 en 1520 de jaren daarvoor.".



In Europa kwamen afgelopen zomer nog 15.000 mensen om het leven als gevolg van de hoge temperaturen, die nagenoeg gemiddeld tientallen graden lager lagen dan in Qatar. In het westen kreeg het klimaat de schuld en niet de mensenrechtensituatie.

Ook hebben arbeidsmigranten in Qatar het beter dan in omringende landen, weet Tunón na onderzoek. Maar ook hij hoort vakantiegangers in bijvoorbeeld Dubai pleiten voor een boycot van het WK.



Misinformatie

Een artikel van The Guardian over 6500 dode arbeidsmigranten in Qatar sinds de toewijzing van het WK in 2010 hangt als een schaduw boven de eindronde. Maar Tunón nuanceert die onbewezen claims van mensenrechtenorganisaties.



"Veel mensen denken dat al die doden zijn gevallen bij werkzaamheden voor het WK", zegt Tunón. "Dat is niet zo. Ze zijn overleden door allerlei oorzaken, ook niet werkgerelateerd.", stelt de directeur van het VN-orgaan.

ILO bracht het aantal overleden bouwvakkers in 2020 in kaart. Dat waren er 50 in Qatar, in de meeste gevallen na een ongeluk in het verkeer. Tegenover 19 dezelfde periode in Nederland. "Ieder dode is er één te veel", stelt Tunón. "Maar vergelijken is lastig, hier speelt 40 procent van het werk zich af in de bouw", en daarom worden doden vaker gerelateerd aan bouwwerkzaamheden.



Qatar staat nu nog in de schijnwerpers. "Maar ik geloof echt dat hervormingen na het WK doorgaan", meldt Tunón die zich niet wil uitlaten over het uitblijven van een compensatiefonds voor migranten die geleden hebben bij werkzaamheden voor het WK. "Het is niet aan ILO om daar iets over te zeggen", stelt hij.

"Er is wel een fonds voor arbeiders die te weinig uitbetaald hebben gekregen. Die worden al gecompenseerd.".

