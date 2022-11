Spanje stemt in met Marokko's 'regionale douanevoorwaarden' voor Ceuta en Melilla

Madrid heeft ingestemd met afwijkende handelsvoorwaarden voor het goederenverkeer in de grensovergangen tussen Marokko en de Spaanse exclaves Ceuta en Melilla.

Dat meldt het Spaanse dagblad El Confidencial. Het is de eerste keer dat twee landen 'regionale douaneafspraken' maken die afwijken van de landelijk geldende handelsafspraken.

In september ontstonden er al geruchten dat er sprake zou zijn van stevige onderhandelingen tussen Rabat en Madrid. Marokko zou enkel bereid zijn het goederenverkeer met de twee stadsexclaves te hervatten op voorwaarde dat alleen Marokkaanse goederen het land uit mogen en goederen uit Spanje, de EU, China etc. via de grensovergangen niet welkom zouden zijn in Marokko.



Gesloten grensovergang

Het nieuws over de éénzijdige handelsovereenkomst kwam in september, enkele dagen nadat de Spaanse buitenlandminister José Manuel Albares liet weten dat het handelsverkeer aan de Spaans-Marokkaanse grensovergang vanaf januari 2023 zouden worden hervat. Het goederenverkeer werd in 2018 (Melilla) en 2019 (Ceuta) door Marokko opgeschort vanwege de negatieve impact die de Spaanse smokkelwaar had op de kwetsbare economieën in de nabijgelegen Marokkaanse regio's.

Het eenzijdige besluit van Marokko viel echter niet goed in Spanje. De exclaves zijn voor de bevoorrading mede afhankelijk van de doorvoer uit Marokko en bewoners van de Spaanse exclaves staken vrijwel dagelijks de grens over om goedkoper boodschappen te doen in Marokko. Veel bewoners van de Marokkaanse grensregio zijn op hun beurt financieel afhankelijk van de informele invoer en verkoop van smokkelwaar (contrabando) uit Spanje.



Volgens Spaanse bewindslieden probeerde Rabat de informele handel tussen inwoners van Noord-Marokko en de Spaanse exclaves te "verdrinken". Ook zou de Marokkaanse regering de coronacrisis misbruiken om de exclaves economisch te laten doodbloeden.

Ook beweert de Spaanse pers dat het eigenaardige eisenpakket van Marokko een teken is van de onbereidwilligheid van het land om de twee exclaves te erkennen als Spaans grondgebied. Door de reguliere douaneafspraken ook voor Ceuta en Melilla te laten gelden zou Rabat immers indirect instemmen met de Spaanse soevereiniteit over de twee bezette gebieden.



Wel verzoening, maar geen handel

Het hervatten van het goederverkeer was dan ook een belangrijk punt voor de Spaanse premier Pedro Sanchez toen de twee landen in april besloten om de ruzie bij te leggen en de betrekkingen nieuw leven in te blazen. Maar de regering van Sanchez lag in Spanje onder vuur omdat, ondanks de hernieuwde betrekkingen, de twee exclaves nog steeds economisch zouden worden verstikt.



In januari 2023 zullen er negen maanden zijn verstreken sinds de Spaans-Marokkaanse verzoening en acht maanden sinds de heropening van de grensovergangen in Ceuta en Melilla. Maar de informele handel bleef verboden en het douanekantoor aan de grensovergang met Melilla bleef daarom dicht, nadat het in 2018 de deuren sloot. De twee landen slaagden er niet in een akkoord te bereiken.

Ceuta heeft daarentegen nooit een douanekantoor gehad maar beide landen hadden tot dusver wel afspraken over het handelsverkeer. Na het recente bezoek van de afgevaardigde van de Spaanse belastingdienst Ramón Lozano zei hij dat er afspraken zijn gemaakt over de komst van een douanekantoor en dat het handelsverkeer een "regionaal karakter" zal hebben waarbij alleen voertuigen tot 3.500 kilo de overgang kunnen gebruiken. Dus geen bestelwagens of vrachtwagens.



Vanuit Marokkaanse kant bleef het echter stil maar het goed ingevoerde Twitterprofiel MoroccoIntel meldde dat Rabat akkoord zou zijn gegaan met "de kleine doorvoer van goederen" maar dat goederen uit "Spanje, Europa, China, etc." niet zullen worden toegelaten. Goederen uit de twee exclaves zijn wèl welkom want die worden door de Marokkaanse autoriteiten niet gezien als Spaans grondgebied.

De onduidelijkheid zorgt nu voor paniek bij handelaren in Ceuta en Melilla. Het is volgens de Spaanse Vereniging van Professionele Vervoerders onduidelijk welke producten uit Ceuta welkom zijn in Marokko. "Wat verstaat Rabat onder Ceuta-handelswaar? Worden die producten in die stad gemaakt? In dat geval is de export naar Marokko praktisch nihil, zelfs met genereuze oorsprongsregels. Of zijn het producten van bedrijven met een hoofdkantoor in Ceuta, waardoor de afzet naar het buurland wat zou toenemen?".

