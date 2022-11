Marokko: 3 jaar cel voor mensenrechtenactivist Rida Benotmane

De rechtbank in Rabat heeft mensenrechtenactivist Rida Benotmane veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar wegens "het beledigen van ambtenaren".

Ook moet hij een geldboete betalen van 20.000 DH (€ 1.850). De activist werd in september 2022 gearresteerd in Casablanca nadat hij in september vorig jaar een bericht op Facebook publiceerde waarin hij opriep tot een protest tegen vermeende mensenrechtenschendingen door veiligheidstroepen.

Ook werd hij ondervraagd over twee YouTube-video's die hij in augustus 2021 had gepubliceerd en waarin hij waarschuwde voor de invoering van de verplichte vaccinatiepas. Hij omschreef de coronamaatregel als een" instrument van repressie".

Benotmane werd een dag na zijn arrestatie beschuldigt van "minachting van een bij wet geregeld lichaam", "minachting van ambtenaren bij de uitvoering van hun taken" en "verspreiding van valse beschuldigingen". Hij werd ook beschuldigd van het overtreden van het decreet met betrekking tot de noodtoestand.



Mensenrechtenorganisatie Amnesty International heeft het vonnis van de rechtbank veroordeeld en de autoriteiten opgeroepen Benotmane vrij te laten en alle aanklachten tegen hem in te trekken.

"De enige 'misdaad' die Rida Benotmane beging, was het uiten van legitieme grieven tegen de autoriteiten in een paar posts en video's op sociale media. Deze zaak is slechts de meest recente manoeuvre van de autoriteiten, bestaande in het inroepen van absurde rechtszaken om kritische stemmen het zwijgen op te leggen en benadrukt de repressie van de vrijheid van meningsuiting in Marokko", luidt de verklaring van Amna Guellali, directeur Amnesty MENA-regio.



