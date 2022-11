Belgische minister Lahbib aanwezig bij eerste WK-wedstrijden Rode Duivels in Qatar

Minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) zal bij één van de eerste wedstrijden van de Rode Duivels afreizen naar het WK in Qatar.

Ze zal daarbij wel een duidelijke boodschap brengen over mensenrechten, arbeidsomstandigheden en LHBTI-rechten. Daarover heeft de federale regering in België vandaag afspraken gemaakt.

Net als in Nederland speelt ook in België de vermeende mensenrechtenschendingen in de Golfstaat een rol bij de overweging om wel of geen politieke vertegenwoordigers naar het WK in Qatar te sturen.

Verwacht werd dat een compromis zou werden bereikt waarbij koning Filip en premier Alexander De Croo naar Qatar konden als de Rode Duivels het tot de halve finales schopten. Volgens een computermodel van de KU Leuven is de kans dat de Duivels de halve finales halen slechts 21 procent.



Maar ook dat compromis bleek te gevoelig en uiteindelijk bleef een beslissing over de mogelijke reis van het koningshuis of de premier uit. Enkel buitenlandminister Lahbib zal een van de voorrondes van de Duivels bijwonen.

Lahbib benadrukt dat er sterkte economische en geopolitieke banden zijn met Qatar. "Qatar is ook een van onze belangrijkste gasleveranciers", laat Lahbib weten. "Daarnaast is het een land waarop we konden rekenen toen we onze mensen uit Afghanistan moesten repatriëren", klinkt het. "Niet gaan, is ons isoleren op het internationale toneel."

© VRT/ANP/Marokko.nl 2022