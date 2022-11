WHO: aantal sterfgevallen door corona gedecimeerd sinds winter

Het wereldwijde dodental door Covid-19 is sinds afgelopen winter zeer sterk gedaald, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Vorige week werden over de hele wereld zo'n 9400 coronagerelateerde sterfgevallen gemeld, zei WHO-chef Tedros Adhanom Ghebreyesus woensdag. Dat is bijna 90 procent minder dan in februari, toen de jaarpiek van 75. 000 in een week werd bereikt.

De daling is natuurlijk positief, maar er gaan er nog altijd te veel mensen dood, zei Tedros op een persconferentie in Genève. "Bijna 10.000 doden per week is 10.000 te veel voor een ziekte die voorkomen en behandeld kan worden."

"Covid-19 is nog steeds een pandemie", aldus WHO-epidemioloog Maria Van Kerkhove. Vorige week werden wereldwijd circa 2,1 miljoen nieuwe coronabesmettingen gemeld.

