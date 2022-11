Marokko en VK voeren militaire oefening Jebel Sahara uit

De Marokkaanse Koninklijke Strijdkrachten (FAR) voeren een gezamenlijke militaire oefening uit met de Britse strijdkrachten.

De oefening draagt de naam Jebel Sahara en vind plaats in de buurt van Marrakech.

De Britten hopen wat op te steken van de expertise van Marokko bij het uitvoeren van militaire operaties in de hete, droge en veeleisende omstandigheden van de woestijn en Britse soldaten deelden ondertussen hun vaardigheden in patrouilleren, te voet en in voertuigen, schietvaardigheid en hulpverlening aan slachtoffers.

Troepen uit beide landen voerden ook vuur- en manoeuvre-oefeningen uit waarbij werd getraind met scherpe munitie. De oefening omvat een nagebootst zesdaagse oefening waarbij Britse en Marokkaanse troepen zij aan zij vechten om een ​​landingsbaan te veroveren die als basis kan worden gebruikt om aanvallen uit te voeren.

Het VK en Marokko voeren wel vaker militaire oefeningen uit. De eerste Jebel Sahara-oefening werd in 1989 gehouden. "Gezamenlijke training helpt bij het ontwikkelen van gedeelde vaardigheden en relaties tussen de twee legers om hun vermogen om samen opereren.", aldus FAR in een verklaring.

© MAROKKO.NL 2022