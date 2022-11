Marokko verbiedt slacht melkkoeien wegens dreigend melktekort

De Marokkaanse autoriteiten hebben besloten het slachten van melkkoeien te verbieden vanwege het melktekort in het land.

Dat meldt de minister van Landbouw Mohamed Sadiki dinsdag in de Tweede Kamer.

Bovendien gaat het ministerie melkveehouders ondersteunen met subsidie op veevoer en het organiseren van bijeenkomsten over kunstmatige inseminatie. De maatregelen zijn bedoeld om het tekort aan melk het hoofd te bieden.

In de belangrijkste zuivelbekkens in Marokko zijn de melkinzamelingen aanzienlijk afgenomen. Zo is de opbrengst in de regio Casablanca met ruim 60 procent gedaald en in Doukkala met 40 procent. De laatste is verantwoordelijke voor bijna een vijfde (18 procent) van de nationale productie.



Ondanks regionale verschillen in de zuivelproductie is er duidelijk een neerwaartse trend te zien. Veel melkveehouders hebben de veestapel de afgelopen maanden soms wel gehalveerd (35-45 procent) vanwege de hoge prijzen voor diervoeder.

Volgens ingewijden wordt de sector ook geraakt door het droge klimaat van de afgelopen jaren en de hoge grondstoprijzen op de wereldmarkt als gevolg van de toegenomen vraag nu economieën wereldwijd herstellen van de coronacrisis. De situatie rondom de grondstofprijzen wordt bovendien verergerd door de situatie in Oekraïne.

