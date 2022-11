Marokko: prijs van honing schiet omhoog

De Marokkaanse honingproductie is het afgelopen jaar met meer dan de helft afgenomen.

De drastische afname is het gevolg van de afname van bijenkolonies eerder dit jaar in Marokko, alsook de zeer moeilijke klimatologische omstandigheden.

Bijenproducenten melden drastische dalingen in de bedrijfsactiviteit terwijl de prijzen van honing, als gevolg van het afgenomen aanbod en de toenemende inflatie, exponentieel omhoog schieten. De aardbeienboomhoning die doorgaans voor 350 DH per kilo over de toonbank gaat kost nu meer dan 500 DH.

De prijs voor Daghmous-honing is gestegen van 250 naar 300 DH per kilo. De prijzen voor ceder-, eucalyptus- en oranjebloesemhoningen zijn echter het hardst gestegen; door een prijsverdubbeling kosten deze nu 200 DH per kilo.



De schade aan de sector had groter kunnen zijn als de regering eerder dit jaar niet had ingegrepen. Na de noodoproep van voedingswarenautoriteit ONSSA werd 130 miljoen DH vrijgemaakt om de getroffen imkers te ondersteunen. Bovendien werden verlaten bijenkasten kosteloos door het landbouwministerie herbevolkt.

In Marokko zijn 36.000 imkers actief die samen goed zijn voor een jaarlijkse omzet van 1,1 miljard DH. Het land telt meer dan 910.000 bijenkorven, waaronder 640.000 moderne en 270.000 die op ambachtelijke wijze worden beheerd. In 2021 produceerden ze gezamenlijk meer dan 7.500 ton honing (vergeleken met bijna 8.000 ton in 2019).

Marokkanen consumeren gemiddeld 250 gram honing per inwoner per jaar en om aan de vraag te kunnen voldoen wordt ongeveer 2.000 ton honing per jaar geïmporteerd.

© MAROKKO.NL 2022