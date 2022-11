Gaia Energy Maroc en het Israëlische H2Pro sluiten waterstofdeal

De Marokkaanse ontwikkelaar van duurzame energie Gaia Energy en het Israëlische waterstofbedrijf H2Pro hebben dinsdag een samenwerkingsovereenkomst getekend.

De deal werd beklonken op de klimaattop COP27 die momenteel plaatsvindt in de Egyptische badplaats Sharm El-Sheikh. Vertegenwoordigers van Marokkaanse en Israëlische energieministeries waren aanwezig bij de ondertekening van de overeenkomst.

Volgens een verklaring van Gaia Energy heeft de overeenkomst betrekking op de uitwisseling van kennis om enorme hoeveelheden groene waterstof te produceren in Marokko.

De samenwerking moet leiden tot het opzetten een proefproject om uiteindelijk ​​op grote schaal waterstof en groene ammoniak te produceren, met behulp van H2Pro's elektrolysertechnologie.



Gaia Energy, opgericht in 2009 door Zniber Moundir, is een van de grootste ontwikkelaars van duurzame energieprojecten in Afrika. De kernactiviteit is het ontwikkelen, financieren, bouwen en exploiteren van duurzame energiecentrales.

Helemaal Marokkaanse is Gaia niet meer. Het Israëlische energiebedrijf Gandyr heeft eerder dit jaar een belang van 30 procent van Gaia Energy Maroc verworven.

© MAROKKO.NL 2022