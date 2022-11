Marokko sluit energiesamenwerking met Frankrijk, Duitsland, Portugal en Spanje

Marokko en vier Europese landen zijn dinsdag overeengekomen om de komende jaren samen te gaan werken aan het bevorderen van de energiesamenwerking.

De intentieovereenkomsten werden gesloten op de klimaattop COP27 die momenteel plaatsvindt in de Egyptische badplaats Sharm El-Sheikh. Energieminister Leila Benali tekende namens Marokko de overeenkomst.

De vijf landen gaan zich de komende jaren inzetten om de productie van schone en milieuvriendelijke energiebronnen te bevorderen. De overeenkomsten sluiten aan op de energiedeal die Marokko en de Europese Unie (EU) in oktober ondertekenden.

Green Deal

De 'Green Deal' tussen Marokko en de EU is het eerste in zijn soort en werd in juni 2021 aangekondigd, in aanloop naar de vorige milieutop (COP26) in Glasgow. Doel van de overeenkomst is om tegen 2050 volledig CO2-neutraal te zijn.



Marokko is momenteel nog importeur van energie maar heeft de potentie om op korte termijn een zwaargewicht te worden als leverancier van groene waterstof, meldde Internationaal Agentschap voor hernieuwbare energie (IRENA) begin dit jaar.

Het groene pact speelt volgens Marokko een cruciale rol bij het behoud van het milieu, het stimuleren van de groene economie en het bevorderen van de energietransitie-doelstellingen van de betrokken partijen.

