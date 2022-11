Weldoeners bouwden in 2021 een recordaantal moskeeën in Marokko

Weldoeners hebben vorig jaar 295 nieuwe gebedshuizen gebouwd in Marokko. Het hoogste aantal gedoneerde gebedshuizen ooit.

Dat meldt de Minister van Islamitische Zaken Ahmed Taoufiq dinsdag in de Kamer tijdens de presentatie van het begrotingsvoorstel van zijn ministerie.

Het solidariteitsprogramma van het ministerie is zelf ook nog in volle gang en volgens minister Touufiz worden er voor het eind van het jaar acht nieuwe moskeeën voltooid in achterstandswijken.

Het noodprogramma is bedoeld om gemarginaliseerde wijken in Marokko te kunnen blijven voorzien van moskeeën en tegelijkertijd vervallen gebedshuizen te slopen.

Het programma kostte dit jaar zo'n 145 miljoen DH en heeft tot dusver vijf moskeeën opgeleverd, naast de acht die nog moeten worden voltooid.

© MAROKKO.NL 2022