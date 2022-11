Marokko: toch geen accijnsverhoging voor alcoholische drank

De regering in Marokko gaat de accijnzen op alcoholische drank toch niet verhogen.

Daardoor blijven de prijzen voor alcoholische drank in Marokko volgens jaar vrijwel gelijk.

De autoriteiten vrezen dat een hogere prijs voor alcohol de consumptie van vervalste alcoholische drank zal aanjagen. Verwezen werd naar de 19 mensen die eind september in Ksar el Kebir om het leven kwamen door alcoholvergiftiging.

Hoewel alcoholgebruik vanwege religieuze overtuigingen een sociaal taboe blijft in Marokko, is het land de op een na grootste wijnexporteur van Afrika en één van de groeiende consumentenmarkten in de regio.



Marokko importeert een verscheidenheid aan alcoholische dranken, waaronder bieren, wijnen en whisky's. Verwacht wordt dat het aantal alcoholimportovereenkomsten de komende jaren zal toenemen, met name met distilleerderijen in het Verenigd Koninkrijk. Marokko besloot in oktober om het invoertarief van 49 procent op gedistilleerde dranken uit het VK op te heffen. Volgens het Britse handelsministerie (DIT) waren de invoertarieven "onterecht".

Desondanks verwacht de regering in 2023 zo'n 1,95 miljard DH te innen met de belasting op alcoholische drank.

© MAROKKO.NL 2022