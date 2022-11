Macron: over zes maanden nieuwe Franse militaire strategie voor Afrika

Over zes maanden komt Frankrijk, na overleg met de Afrikaanse partnerlanden, met een nieuwe militaire strategie voor Afrika.

Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron bekend gemaakt. Het Elysée bevestigde tegelijkertijd het officiële einde van de antiterreur-operatie Barkhane in de Sahel-regio.

De laatste Franse troepen van die missie vertrokken in augustus na negen jaar uit Mali. Macron wil hun inzet omvormen tot een internationale missie in de Sahel waarvan het Franse leger vanuit Niger de ruggengraat moet vormen.

"Onze militaire steun aan Afrikaanse landen in de regio zal doorgaan, maar volgens nieuwe principes die we met hen hebben gedefinieerd.". Volgens Macron staan er de komende dagen uitwisselingen gepland met Afrikaanse landen en regionale organisaties over het veranderen van de status, het formaat en de missie van Franse bases in Afrika.



"Onze interventies moeten beter beperkt worden in de tijd. We willen niet voor onbepaalde tijd betrokken blijven bij buitenlandse operaties", zei hij.

Anti-Frans sentiment in Afrika

De missie werd in 2013 gelanceerd om een ​​opstand in Mali een halt toe te roepen. Terreurgroepen Al-Qaeda zorgden toen voor een spoor van verwoesting in het drielandenpunt. Niger, Tsjaad, Burkina Faso en Mauritanië waren de andere landen in het partnerschap. Ten minste 5.500 Franse troepen namen op het hoogtepunt deel aan Operatie Barkhane.



Staatsgrepen in Mali, Tsjaad en Burkina Faso hebben de banden van Parijs met deze voormalige Franse koloniën echter ernstig onder druk gezet. Parijs heeft te maken met een steeds vijandiger wordende Afrikaanse publieke opinie.

Rusland speelt hierop in door zijn invloed te vergroten, onder meer met een propagandaoorlog via sociale netwerken en door het inzetten van huurlingenleger de Wagner-groep.

© MAROKKO.NL 2022