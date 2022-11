Onderwijsbond wil norm aantal lesuren middelbaar onderwijs omlaag

De norm voor het aantal uren dat middelbare scholieren minimaal les moeten krijgen moet omlaag, meent de Algemene Onderwijsbond (AOb).

Een woordvoerster van de bond bevestigt die stellingname na berichtgeving van de NOS. "De werkdruk in het onderwijs is zo hoog dat heel veel mensen afhaken", legt de woordvoerster uit.

"Om leraren te behouden zou die urennorm iets naar beneden moeten." Op die manier hebben leraren meer tijd voor het voorbereiden van lessen en het bege van leerlingen. En dat komt de kwaliteit van het onderwijs ten goede, zo meent de AOb.

Tijd voor voorbereiding en begeleiding is er volgens de bond nu nauwelijks. En dat is dan weer de reden dat maar heel weinig mensen fulltime willen werken in het onderwijs. Deze week kondigde het kabinet aan te willen gaan experimenteren met bonussen voor leraren en schoolleiders die meer uren gaan werken. Maar zo'n bonus heeft volgens de AOb geen zin "als de werkdruk zo hoog blijft".



Meer ontwikkeltijd

De vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs, de VO-raad, draait het liever om. "We willen ook meer ontwikkeltijd voor leraren", zegt een woordvoerder. "Een mogelijke consequentie kan zijn het bijstellen van de urennorm." Maar de werkdruk kan ook op een andere manier omlaag, bijvoorbeeld door zaken zoals mentorschap niet door leraren maar door anderen te laten uitvoeren.



Minister Dennis Wiersma (Onderwijs) laat via zijn woordvoerder weten het geen goed idee te vinden om het aantal lesuren omlaag te brengen. Hij vreest dat de onderwijskwaliteit daardoor omlaaggaat, terwijl veel leerlingen de basisvaardigheden al slecht beheersen.



Niet alleen klassikaal

Bovendien krijgen leraren volgens de woordvoerder veel vrijheid om in te vullen hoe ze aan de urennorm kunnen voldoen. Dat hoeft niet alleen door klassikaal les te geven, maar kan bijvoorbeeld ook worden ingevuld met zelfstudie, gastlessen en stages. Als de Onderwijsinspectie langskomt, zal die bovendien in de eerste plaats kijken naar de kwaliteit, en niet meteen "met de stopwatch" kijken naar het aantal lesuren.

Desalniettemin begrijpt de zegsman van de minister dat leraren in deze tijden van krapte veel druk ervaren. Wiersma wil dat liever met andere maatregelen oplossen, bijvoorbeeld met de 300 miljoen euro die extra in het voortgezet onderwijs wordt gestoken om de werkdruk te verlagen.

Op dit moment moeten leerlingen in het vmbo 3700 uren les krijgen verdeeld over 4 jaar, havo-leerlingen moeten 4700 uren les krijgen verdeeld over 5 jaar en in het vwo gaat het om 5700 uren in 6 jaar. Scholen kunnen zelf bepalen hoe ze die uren indelen. De woordvoerster van de AOb kon niet direct zeggen met hoeveel uren de norm naar beneden zou moeten.

