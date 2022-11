Met drone mobieltjes gedropt op binnenplaats gevangenis Sittard

Onbekenden hebben geprobeerd vier mobieltjes te droppen op de binnenplaats van de gevangenis in Sittard.

Het gewenste resultaat bleef echter uit, de bewaking zag het gebeuren en raapte de mobieltjes op. Dat heeft een woordvoerster van het Openbaar Ministerie (OM) donderdag laten weten.

Het incident deed zich voor in de nacht van zaterdag 5 november op zondag 6 november. De smokkelwaar zat in twee pakketjes. In ieder pakket zaten twee telefoons met oplader en simkaart. "De pakketjes waren zorgvuldig ingepakt en volgeplakt met gras, zodat deze niet zouden opvallen op de grasmat van de wandel- en sportplaats", aldus de woordvoerster van justitie.

"Deze plekken binnen de muren worden dagelijks gecontroleerd voordat gedetineerden er gebruik van maken." De gevangenis in Sittard beschikt over een dronedetectiesysteem, dat de smokkelpoging onmiddellijk opmerkte.



Drones vormen de laatste tijd een probleem voor de beveiliging van gevangenissen, liet justitie dit voorjaar al weten. De gebieden rondom gevangenissen zijn no-flyzones. Wie er een drone laat vliegen, riskeert een geldboete tot 7800 euro. Hardnekkige recidivisten mogen een gevangenisstraf tegemoetzien.

Verder kan iemand die verboden spullen de gevangenis in smokkelt worden gestraft met een celstraf van maximaal zes maanden of een geldboete die kan oplopen tot 9000 euro, aldus het OM.

