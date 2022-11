Frankrijk laat migrantenschip aanmeren in Toulon, ruzie met Rome

Frankrijk laat het reddingsschip Ocean Viking met 230 op zee geredde migranten aanmeren in de militaire haven van Toulon, na vinnige gesprekken met Italië.

De rechtse regering in Rome weigerde het Noorse schip van SOS Méditerranée een haven toe te wijzen, waardoor het al ruim twee weken op zee dwaalt. Het plan van de Franse regering om 3500 vluchtelingen die in Italië verblijven op te vangen is voorlopig ingetrokken, zei minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin. "Het is duidelijk dat er zeer ernstige gevolgen zullen zijn voor onze bilaterale betrekkingen", maakte de bewindsman duidelijk bij de bekendmaking dat het schip naar Toulon mag. Hij vindt de opstelling van de Italiaanse regering "onbegrijpelijk en egoïstisch".

De Ocean Viking besloot dinsdag vanwege de Italiaanse weigering uit te wijken naar Frankrijk, dat eerder op de dag na een noodkreet van de kapitein al toezegde om medische redenen vier van de 234 migranten te evacueren. De Ocean Viking vaart momenteel in de buurt van het Franse eiland Corsica. Corsica en Marseille hadden zich bereid getoond hun havens te openen voor het schip, maar moesten daarvoor toestemming van Parijs hebben.



Kinderen

SOS Méditerranée zei met een bitter gevoel opgelucht te zijn na het Franse besluit. Het schip met 57 kinderen aan boord meert naar verwachting vrijdagochtend aan in Toulon, in het zuiden van Frankrijk. Een deel wordt in Duitsland ondergebracht, aldus Darmanin.

Rome stelt zijn "grenzen te beschermen" door reddingsschepen van hulporganisaties te weigeren. De pas aangetreden regering van premier Giorgia Meloni is de meest rechtse van Italië sinds de Tweede Wereldoorlog.

Drie andere reddingsschepen mochten vorige en deze week wel naar Italië, nadat ze eerder geweigerd werden. Aanvankelijk mochten alleen de kwetsbare migranten van boord. De rest zou terug de zee op moeten, maar de schepen vertrokken niet meer uit de havens. Uiteindelijk kregen de overgebleven migranten vanwege gezondheidsredenen alsnog toestemming Italië te betreden. Meloni vindt dat "bizar", meldt het Italiaanse persbureau ANSA.

