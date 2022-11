Ziyech, Mazraoui, Amrabat en Aboukhlal met Marokko naar WK

Hakim Ziyech, Noussair Mazraoui, Sofyan Amrabat en Zakaria Aboukhlal behoren tot de Marokkaanse voetbalselectie voor het WK in Qatar.

Bondscoach Walid Regragui nam de vier spelers met een verleden in de Eredivisie op in zijn selectie van 26 man.

Ziyech en Mazraoui waren vanwege een conflict met de vorige bondscoach Vahid Halilhodzic een tijdje uit beeld, maar keerden na diens ontslag in augustus terug in het Marokkaanse elftal. Spelmaker Ziyech krijgt bij Chelsea weinig speeltijd, maar de oud-speler van sc Heerenveen, FC Twente en Ajax mag zich de komende weken wel laten zien op het WK.

Vleugelverdediger Mazraoui stapte afgelopen zomer transfervrij over van Ajax naar Bayern München. Middenvelder Amrabat speelt in Italië bij Fiorentina, nadat hij was doorgebroken bij FC Utrecht en ook voor Feyenoord speelde.



Aanvaller Aboukhlal komt uit de jeugd van PSV en speelde ook voor AZ voordat hij afgelopen zomer naar de Franse club Toulouse verhuisde. De 22-jarige aanvaller was jeugdinternational van Oranje, maar debuteerde twee jaar geleden in de A-ploeg van Marokko.

De Atlasleeuwen nemen het in Qatar in groep F op tegen Kroatië (23 november), België (27 november) en Canada (1 december).

