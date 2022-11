Afrikaanse voetbalbond steunt oproep van FIFA voor WK in Qatar

De Afrikaanse voetbalbond CAF heeft zich achter de oproep geschaard die de mondiale federatie FIFA vorige week per brief deed aan de 32 deelnemers aan het WK.

De FIFA vroeg daarin het voetbal centraal te stellen in Qatar en niet mee te gaan in "ideologische en politieke gevechten die in de wereld bestaan".

Het werd vooral in Europa min of meer gezien als een oproep van de FIFA om tijdens het WK niet over onder meer mensenrechten en de situatie van gastarbeiders in Qatar te beginnen. "We zien dat voetbal door de jaren heen een belangrijk middel is geweest om mensen van verschillende afkomst, taal en religieuze achtergrond samen te brengen en te verenigen", zegt voorzitter Patrice Motsepe van de CAF.

"Het WK in Qatar is een mondiaal sportevenement dat mensen uit verschillende landen en continenten samenbrengt om het voetbal en de vooruitgang van de mensheid te vieren.".



De Zuid-Amerikaanse federatie Conmebol schaarde zich begin deze week ook achter de oproep van de FIFA. Vanuit Europa kwam een ander geluid.

De tien bonden die zich hebben verenigd in een Europese werkgroep, waaronder de Nederlandse KNVB, lieten weten ook tijdens het WK aandacht te blijven vragen voor de arbeidsmigranten en mensenrechten in Qatar.

