IAEA brengt voor einde van de maand bezoek aan Iran

Iran heeft ingestemd met een bezoek van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA).

Het bezoek moet voor het einde van de maand plaatsvinden, staat in een rapport van de VN-waakhond.

Het IAEA wil dat Iran tijdens het bezoek opheldering geeft over de herkomst van uraniumdeeltjes die op drie locaties in het land zijn aangetroffen. Volgens IAEA-chef Rafael Grossi bestaan er grote zorgen over het feit dat er nog geen stappen zijn gezet om de kwestie op te helderen. "Het agentschap heeft nog eens benadrukt dat het tijdens dit bezoek verwacht dat Iran met een geloofwaardige uitleg komt", aldus Grossi in het rapport.

Waarnemers stuitten bij onderzoeken in Iran op drie plekken op uraniumdeeltjes. Teheran had juist beloofd zijn nucleaire programma te beperken in ruil voor verlichting van sancties.



Atoomakkoord VS met Iran

De Verenigde Staten zegden het atoomakkoord uit 2015, dat het nucleaire programma van Iran beperkte, vier jaar geleden onder toenmalig president Donald Trump op. Teheran voelde zich daardoor niet meer gehouden aan de afspraken en hervatte onder meer de verrijking van uranium tot veel hogere concentraties dan nodig is voor het opwekken van energie in nucleaire reactoren.

Sinds april zijn er verschillende pogingen gedaan om het atoomakkoord nieuw leven in te blazen. De onderhandelingen hierover zitten echter al maanden muurvast. Iran wilde met de herleving van de overeenkomst onder andere afdwingen dat het onderzoek naar de uraniumsporen wordt stopgezet.

