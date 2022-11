Autofabrikant Stellantis wil productie verdubbelen en investeert € 300 miljoen in Kenitra-fabriek

De Frans-Italiaanse autofabrikant Stellantis gaat 3,2 miljard DH (€ 300 miljoen) investeren om de productiecapaciteit in de fabriek in Kenitra te verdubbelen.

Het bedrijf streeft er naar om jaarlijks 450.000 auto's per jaar op te leveren, zowel stekker-, als brandstofauto's.

De fabriek in Kenitra werd in 2019 door koning Mohammed VI ingehuldigd en is de geboorteplaats voor onder meer de Peugeot 208, de Citroën Ami en de Opel Rocks-e. Het overgrote deel van de voertuigen is bestemd voor de Europese markt. In de fabriek werken 3.000 mensen en de groeiplannen gaan 2.000 nieuwe directe banen opleveren.

Regeringseider Aziz Akhannouch en handelsminister Ryad Mezzour spraken woensdag in Rabat met Stellantis-CEO Carlos Tavares. De premier verwelkomde de groeiplannen van het bedrijf ten tijde van een dreigende wereldwijde recessie.



Akhannouch herinnerde aan de koninklijke richtlijnen met betrekking tot het aantrekken van meer buitenlandse investeringen. Volgens de premier heeft zijn regering al veel maatregelen genomen om het ondernemingsklimaat in het land te verbeteren.

Het regeringshoofd nam ook met trots nota van de bijdrage van Marokkaanse leidinggevenden aan de ontwikkeling van de elektrische autosector in de fabriek in Kenitra (Citroën AMI en Opel rocks-e), en onderstreepte de bijdrage van een grote groep Marokkaanse ingenieurs en technici aan het ontwerp en de fabricage van deze voertuigen.

