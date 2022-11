Denen krijgen van FIFA geen toestemming om 'kritische shirts' te dragen tijdens WK voetbal

Wereldvoetbalbond FIFA heeft een verzoek van Denemarken afgewezen om tijdens het WK in Qatar een trainingsshirt met de tekst 'Mensenrechten voor iedereen' te dragen.

Het uiten van politieke boodschappen is verboden door de FIFA. Denemarken laat zich al langer kritisch uit over de mensenrechtensituatie in Qatar. De Deense voetbalbond maakte al een jaar geleden bekend dat de sponsors ruimte zouden maken voor kritische berichten op het shirt.

Een aantal deelnemende landen aan het WK hebben in de aanloop naar het toernooi dat op 20 november begint kritiek geuit op de situatie wat betreft mensenrechten en arbeidsomstandigheden in Qatar.

Denemarken speelt op het WK tegen Tunesië, Frankrijk en Australië.

