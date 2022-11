Marokko hervat cursus mediwiet voor artsen en apothekers

In Marokko zullen apothekers en artsen worden opgeleid in het gebruik van cannabis voor medicinaal gebruik.

De Marokkaanse Raadgevende Vereniging voor het Gebruik van Cannabis (AMCUC) hervat deze maand het Kif Takwine-programma waarin artsen en apothekers worden opgeleid in het medische en therapeutische gebruik van cannabis.

Het is de derde keer dat de zorgmedewerkers samen zullen komen in 'Pharma Academy', van het Pharma 5-laboratorium in Casablanca. "De eerste twee fasen vonden plaats op eerdere congressen, in het kader van workshops over medicinale cannabis.", zegt AMCUC-voorzitter Redouane Rabii.

In het derde deel zullen artsen worden opgeleiden in de praktische kant. "D.w.z. de bereiding van de medicijnen, de principes, wat te verwachten, de uitgevoerde analyses, enz", legt professor Rabii uit. Ook worden de artsen en apothekers in contact gebracht met fabrikanten van medicinale wiet.



"Het is pas mogelijk om zorgmedewerkers het veld te laten betreden als ze zijn opgeleid in medicinale cannabis. Ze moeten dezelfde taal leren, de bijbehorende indicaties kennen, de dosering, de uit te voeren follow-up, de mogelijke bijwerkingen, in welke gevallen mediwiet kan worden voorgeschreven, wanneer te stoppen, in welke gevallen het juist te vermijden, enz.".

Kif Takwine

Het opleidingsprogramma is bedoeld om artsen en apothekers vertrouwd te maken met de hennepplant en diens derivaten en componenten. Maar ook om ze bewust te maken van het belang van het opvolgen van richtlijnen en het monitoren van pathologieën bij deelname aan onderzoeksprogramma's. "Het zijn artsen en apothekers die kunnen helpen bij het bepalen van de impact van behandelingen en hun effectiviteit".



Volgens Rabii wordt het programma verlengd en zullen na de artsen en apothekers ook verpleegkundigen worden opgeleid. "Dit zijn cursussen voor permanente educatie, waarbij ook verpleegkundigen als behandelgidsen zullen worden opgenomen.".

Tijdens de eerste twee fases werden dertig zorgmedewerkers opgeleid. Daar komen deze maand nog twintig bij. Het aantal deelnemers zal in de toekomst flink worden uitgebreid.



Legalisering

Marokko is een van de grootste cannabisproducenten ter wereld en bevoorraadt momenteel 70 procent van de Europese cannabismarkt. De regering legaliseerde in maart 2021 de teelt, export en verkoop van medicinale wiet met als doel voordelen te halen uit de productie en belasting van cannabis.

De autoriteiten hebben een agentschap opgericht (ANRAC) dat verantwoordelijk is voor de afgifte van vergunningen voor de teelt, productie, verwerking, transport, export, evenals voor de import van cannabisgerelateerde zaden en zaailingen. Het bureau heeft in oktober de eerste tien vergunningen verleend.

ANRAC is ook verantwoordelijk voor de regulering van de cannabisteelt. Het onderzoekslaboratorium in Bni Boufrah moet helpen bij de certificering van zaden en planten.





