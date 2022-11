Gepensioneerde Badr Hari opent binnenkort fitnessketen 'Punch'

Kickboks-legende Badr Hari opent binnenkort een reeks sportscholen in Marokko.

Dat maakt de voormalige kickboks-professional woensdag bekend op Instagram.

"Deze sportscholen zullen Punch gaan heten en het project is bedoeld om sportscholen te ontwikkelen die voldoen aan de beste internationale normen maar laagdrempelig zijn in termen van abonnementskosten", stelt Hari.

De kickbokser zegt geïnspireerd te zijn door koning Mohammed VI. De monarch riep in een recente troonrede Marokkaanse jongeren in binnen en buitenland op om gebruik te maken van de vele investeringsmogelijkheden in Marokko. Hij wees onder meer op de stimuleringspakketten van het handelsministerie, de fiscus en het Investeringsfonds.



"Mijn ambitie is dat dit project een groot menselijk avontuur kan zijn met een grote sociale impact in heel Marokko.", zegt Hari. Volgens het bericht van de topatleet zullen er de komende drie jaar tientallen sportscholen over het hele land worden geopend.

"lk wil Marokkaanse jongeren maar ook ouderen aanmoedigen om te investeren in hun gezondheid door middel van regelmatige sportactiviteiten in een echte sportgemeenschap die zorgt voor kwalitatief materiaal en een schone omgeving.", aldus Hari.

© MAROKKO.NL 2022