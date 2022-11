Belgische agent doodgestoken in Brussel, dader neergeschoten

In Brussel is donderdagavond een agent neergestoken en overleden. De dader is neergeschoten en naar het ziekenhuis gebracht.

Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Volgens Belgische media werden twee agenten met een mes gestoken in de buurt van het treinstation Brussel-Noord.

De agent die is overleden zou in zijn hals zijn gestoken. De andere agent is naar het ziekenhuis gebracht. De dader zou volgens mediaberichten in been en buik geraakt zijn.

Over het motief is nog niets bekend, maar de politie zou onderzoeken of er een link met terrorisme is.

