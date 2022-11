Belgische agent doodgestoken in Brussel, dader neergeschoten

In Brussel is donderdagavond een agent neergestoken en overleden. De dader is neergeschoten en naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens Het Laatste Nieuws (HLN) is hij inmiddels aan zijn verwondingen bezweken.

De krant meldt dat hij zijn daad eerder op de dag had aangekondigd. Twee agenten werden rond 19.15 uur met een mes gestoken in de buurt van het treinstation Brussel-Noord.

De agent die is overleden zou in zijn hals zijn gestoken. De andere agent is naar het ziekenhuis gebracht. De dader was niet meteen dood en werd ook naar het ziekenhuis gebracht, omdat hij in zijn been en buik was geschoten.



Over het motief is nog niets bekend, maar de politie zou onderzoeken of er een link met terrorisme is.



Vrijgelaten

De man, die illegaal in België verbleef, zou zichzelf eerder op de dag hebben gemeld bij een politiebureau in Brussel en zelfs hebben aangegeven dat hij politieagenten wilde vermoorden. De politie verhoorde hem maar liet hem later weer vrij, aldus HLN.

De Belgische premier Alexander de Croo schrijft op Twitter mee te leven met de nabestaanden van de overleden agent.

De minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden spreekt van een "verschrikkelijk drama en hartverscheurend nieuws".

