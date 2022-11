Tanger: moord op Anouar (20) was volgens verdachte (17) zelfverdediging

De minderjarige jonge vrouw die vorige week werd gearresteerd voor haar betrokkenheid bij de moord op de 20-jarige student Anouar Othmani spreekt van zelfverdediging.

De 17-jarige verdachte uit Tetouan beweert dat het slachtoffer haar had uitgenodigd naar zijn studentenwoning in Tanger waar hij zou hebben geprobeerd haar te verkrachten.

Ze heeft toegegeven Anouar te hebben neergestoken maar dat ze uit noodweer zou hebben gehandeld. Daarna zou ze haar oom om hulp hebben gevraagd. Die zou haar hebben geholpen bij het verwijderen van bewijsmateriaal.

De advocaat van de verdachte geeft aan dat zijn cliënte niet toerekeningsvatbaar is. Ze zou aan een psychische stoornis lijden en onder behandeling zijn bij een arts. De verdediging heeft medische attesten uit 2020 overlegd waaruit dat zou blijken.



Foto's verwijderd

Het levenloze lichaam van Anouar werd zaterdag door de politie aangetroffen in zijn appartement in het Mesnana-district in Tanger. Hij was met meerdere messteken om het leven gebracht. Politieonderzoek leidde naar de identiteit van de minderjarige verdachte.

Het uit Larache afkomstige slachtoffer was erg populair op het videoplatform TikTok. Uit eerste bevindingen van het politieonderzoek bleek al dat veel foto's en video's werden verwijderd uit zijn accounts op sociale netwerken. Volgens nieuwsdienst Al3omk waren ook alle foto's verwijderd uit de telefoon van het slachtoffer.

