Marokkaanse influencers hoeven voorlopig geen inkomstenbelasting te betalen

Marokkaanse vloggers, influencers en podcasters hoeven voorlopig geen inkomstenbelasting te betalen over gelden die ze daarmee genereren.

De Tweede Kamer heeft woensdag niet ingestemd met een wetsvoorstel die dat mogelijk moest maken. Minister-afgevaardigde Faouzi Lekjaa (Financiën) is niet blij met de uitkomst maar geeft aan dat de regering momenteel werkt aan een integrale visie gericht op influencers en online contentmakers.

Het is volgens Lekjaa een "kwestie van tijd" voordat deze nieuwe groep zelfstandigen ook inkomstenbelasting zal moeten betalen, "zoals alle werkende Marokkanen". Hij kon echter nog geen datum noemen.

Lekjaa bevestigde wel dat de regering momenteel in gesprek is met internetgiganten Google (YouTube) en Meta (Facebook en Instagram) om meer inzicht te krijgen in de inkomens van Marokkaanse onderdanen.



Belastingontduikers

De Marokkaanse fiscus (DGI) zit in de maag met deze groep belastingplichtige zelfstandigen die online inkomen generen. De groep betaalt geen inkomstenbelasting omdat het voor de autoriteiten vrijwel onmogelijk is om inzicht te krijgen in het inkomen.

De belastingdienst maakte vorig jaar al bekend onderzoek te zullen doen naar de massale vorm van belastingontduiking. Een team van belastingcontroleurs zou daarbij onderzoek doen naar waarschijnlijke inkomsten van de influencers en daarbij kijken naar de hoeveelheid volgers en abonnees bij sociale netwerken als Facebook, Instagram en videodienst YouTube.



DGI gaf in april vorig jaar de internetondernemers de tijd om de financiële situatie te regulariseren. Daarna zouden bekende influenceren, met terugwerkende kracht, moeten aangeven hoeveel transacties zij hebben ontvangen van buitenlandse klanten of geldschieters.

Volgens het economische tijdschrift l'Economiste heeft een aantal influencers al minnelijke schikkingen getroffen met de belastingdienst en beloofden zich voortaan aan de wet te houden. Anderen zouden nog in onderhandeling zijn met de fiscus.



Buitenlandse rekeningen

Veel online contentmakers hebben echter bankrekeningen geopend in belastingparadijzen om hun werkelijke inkomsten te verbergen. Ze worden daarbij geholpen door gespecialiseerde internationale tussenpersonen.

De clandestiene firma's garanderen de anonimiteit van hun klanten, aangezien de regelgeving in de betreffende landen hen toestaat de identiteit van de rekeninghouders geheim te houden, tenzij de zaak verband houdt met gerechtelijke onderzoeken en vermoedens van witwassen, fraude of financiering van terrorisme.

