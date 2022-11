Coulante gedragsregels voetbalfans WK gedeeld met BuZa en KNVB

Er is een document gedeeld met de KNVB en de Nederlandse ambassade in de Qatarese hoofdstad Doha waarin coulante regels voor supporters zouden staan.

Dat bevestigen de voetbalbond en het ministerie van Buitenlandse Zaken na berichtgeving door het AD, die het stuk in handen heeft.

Volgens een woordvoerder van het ministerie heeft de ambassade in Doha "kennisgenomen van een document", maar willen de autoriteiten in Qatar de echtheid van het stuk niet bevestigen. Buitenlandse Zaken houdt dan ook vast aan wat Qatar eerder zei: "iedereen is welkom en iedereen is veilig", aldus topman Hassan Al Thawadi van het organisatiecomité eerder. Wel verzocht hij iedereen "onze cultuur te respecteren". In Qatar is het onder meer verboden voor geliefden om in het openbaar affectie te tonen.

Het huidige reisadvies voor Qatar staat op geel. Er wordt onder meer gewaarschuwd voor een verbod op demonstraties. Ook meldt het ministerie dat "in het algemeen voor iedereen geldt dat lichamelijk contact tussen geliefden in het openbaar niet op prijs wordt gesteld".



Beetje inschikken

De KNVB vindt het "niet aan ons" om het document openbaar te maken. Supportersclub Oranje is niet geïnformeerd over de afspraken. "Ik vind het een beetje een halfbakken verhaal waar ik niet zoveel mee kan", zei Theo Pouw namens de Supportersclub Oranje. "Iedereen wil er een voetbalfeest van maken: als gastheer moet je dan zorgen dat je een goede gastheer bent en als gast een goede gast."



Volgens Pouw "moet iedereen een beetje inschikken". "Qatar is geen land met een rijke voetbalhistorie, maar het land leert wel snel. Ze hebben er zoveel geld en energie in gestopt, dan willen ze er toch ook een voetbalfeest van maken? Ik ben er nooit bang voor geweest dat het er straks niet netjes en gezellig aan toe gaat."



Geweldige reputatie

Volgens het AD mogen fans onder meer "dronken worden en op tafels klimmen". "Ik vind het wel tendentieus, alsof supporters van Oranje allemaal maar dronken worden. Wij hebben een geweldige reputatie, in tegenstelling tot veel clubsupporters. We moeten alleen een beetje inschikken en dat gaan we doen."

Pouw heeft de Supportersclub Oranje in 1995 opgericht.

© ANP 2022