Amnesty dringt opnieuw bij FIFA aan op compensatiefonds

Amnesty International heeft wereldvoetbalbond FIFA opnieuw opgeroepen met een compensatiefonds te komen voor arbeidsmigranten die zijn omgekomen of gewond zijn geraakt op de bouwplaatsen voor het komende WK voetbal in Qatar.

Volgens de mensenrechtenorganisatie verdienen veel arbeiders een tegemoetkoming voor het leed dat ze tijdens de bouw van WK-projecten hebben geleden.

Amnesty pleit al langer voor een compensatiefonds van 440 miljoen dollar - gelijk aan het prijzengeld voor het WK. Een werkgroep van de Europese voetbalbond UEFA, waar de KNVB ook deel van uitmaakt, heeft de wereldvoetbalbond ook laten weten teleurgesteld te zijn dat er nog steeds geen duidelijkheid is over de komst van zo'n fonds. Adidas, Coca-Cola en McDonald's, drie grote sponsoren van het WK, hebben zich ook voor een compensatiefonds uitgesproken.

Het WK begint volgende week zondag met een duel tussen het gastland Qatar en Ecuador. "Maar we hebben nog steeds niets van voorzitter Gianni Infantino gehoord", meldt Amnesty. De FIFA heeft de 32 deelnemers wel opgeroepen om tijdens het WK het voetbal centraal te stellen in Qatar en niet mee te gaan in "ideologische en politieke gevechten die in de wereld bestaan".



Qatar ziet zo'n fonds niet zitten. "Elk overlijden is een tragedie, maar er zijn geen criteria om dit fonds op te richten", zei Ali ben Samikh Al-Marri, de minister van Arbeid. Qatar heeft in 2018 een compensatiefonds opgericht voor werknemers die hun loon niet hebben ontvangen. Alleen al in 2022 is 320 miljoen euro uitbetaald.

Volgens de minister is het onduidelijk wie de exacte slachtoffers zijn waar de mensenrechtenorganisatie het over heeft. De cijfers zijn geschat en de identiteit van de slachtoffers is grotendeels onbekend. Ook is de exacte doodsoorzaak vaak niet vastgesteld.



Verenigde Naties

Volgens ILO, de arbeidsorganisatie van de Verenigde Naties die zich al ruim een eeuw wereldwijd inzet voor sociale rechtvaardigheid, zijn er al heel veel hervormingen door Qatar ingevoerd. "Veel mensen denken dat al die doden zijn gevallen bij werkzaamheden voor het WK", zegt Max Tunón. "Dat is niet zo. Ze zijn overleden door allerlei oorzaken, ook niet werkgerelateerd.", stelt de directeur van het VN-orgaan.

Het emiraat aan de Perzische Golf telt zo'n 2 miljoen arbeiders uit vooral Azië en Afrika, zo'n 95 procent van de totale bevolking van het rijke land. Zij doen het zichtbare werk, soms onder slechte omstandigheden.

ILO bracht het aantal overleden bouwvakkers in 2020 in kaart. Dat waren er 50 in Qatar, in de meeste gevallen na een ongeluk in het verkeer. Tegenover 19 dezelfde periode in Nederland. "Ieder dode is er één te veel", stelt Tunón. "Maar vergelijken is lastig, hier speelt 40 procent van het werk zich af in de bouw", en daarom worden doden vaker gerelateerd aan bouwwerkzaamheden.

