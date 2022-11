Duizenden Polen lopen mee in extreemrechtse haatmars in Warschau

Duizenden Polen zijn vrijdag de straten van Warschau opgegaan om mee te lopen in een extreemrechtse haatmars.

Ze vieren de Poolse Onafhankelijkheidsdag, maar de mars is omstreden omdat racistische vlaggen worden geddragen. In de stoet lopen mensen van extreemrechtse groeperingen, waaronder ook families met kinderen. Ze riepen leuzen als: "God, eer, thuisland".

Er was veel politie op de been om te zorgen dat de dag niet in geweld zou ontaarden, zoals in het verleden meermaals gebeurde. De mars zorgt namelijk ieder jaar voor spanningen tussen de nationalistische en conservatieve groeperingen en de liberale oppositie.

De haat-marcheerders voelen zich gesteund door de conservatieve regering van premier Mateusz Morawiecki, die tegen abortus en migratie is en zichzelf een voorstander noemt van traditionele familiewaarden.

Het stadsbestuur van Warschau heeft in het verleden vaak geprobeerd de mars te verbieden, maar tot nog toe zonder succes. De afgelopen twee jaar was de mars wel verboden, maar dat kwam door de coronamaatregelen van dat moment in Polen.

