VK ontbiedt Iraanse diplomaat om bedreigingen journalisten

De Britse overheid heeft de hoogste diplomaat van Iran ontboden vanwege vermeende bedreigingen aan het adres van journalisten door de Iraanse veiligheidsdiensten.

Volgens de Britten worden journalisten in het Verenigd Koninkrijk lastiggevallen vanuit Iran, waar nog altijd gedemonstreerd wordt voor meer vrijheden.

"Ik heb de Iraanse vertegenwoordiger vandaag opgeroepen om duidelijk te maken dat we geen bedreigingen en intimidatie van welke aard dan ook tolereren tegen journalisten of wie dan ook die in het Verenigd Koninkrijk woont", zei minister van Buitenlandse Zaken James Cleverly vrijdag in een verklaring.

Sinds de dood van de 22-jarige Mahsa Amini gaan in heel Iran mensen de straat op om meer vrouwenrechten, vrijheid en mensenrechten te eisen. Amini stierf op 16 september nadat ze door de religieuze politie was opgepakt. Bij de confrontaties met de politie zijn volgens mensenrechtenorganisaties zeker 300 mensen omgekomen. Ook zouden duizenden mensen zijn opgepakt.

